В ряде регионов графики отключений до 22 часов, из-за непогоды обесточивания в одной области - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 944 просмотра

В нескольких областях Украины с 08:00 до 22:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии объемом от 1 до 2 очередей. Потребление электроэнергии остается высоким, а из-за непогоды обесточены 30 населенных пунктов в Днепропетровской области.

В ряде регионов графики отключений до 22 часов, из-за непогоды обесточивания в одной области - Укрэнерго

В нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00 вынужденно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, потребление остается высоким, из-за непогоды обесточены 30 населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Вражеские обстрелы

В результате российских ударов по энергообъектам – на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов – в нескольких регионах Украины сегодня с 08:00 до 22:00 вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей

- сообщили в Укрэнерго.

В тех же регионах, где действуют графики почасовых отключений, как указано, в период с 07:00 до 22:00 применяются также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Потребление

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 28 октября, по состоянию на 6:30, оно было на 1,8% выше, чем в это же время предыдущего дня – в понедельник. Причина – облачная погода в большинстве областей, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Вчера, 27 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 24 октября. Причина – применение меньшего объема мер ограничения потребления.

"Сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Если сейчас у вас есть свет, пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами до 22:00", - призвали в компании.

Непогода

Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) – на утро оставались обесточенными 30 населенных пунктов в Днепропетровской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются. Запитка обесточенных потребителей ожидается до конца текущих суток.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Укрэнерго
Украина