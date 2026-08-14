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В Румынии возле границы с Украиной упал беспилотник

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

В уезде Тулча, в 5 км от Украины, упал беспилотник, летевший на низкой высоте. Жертв и разрушений нет, Министерство обороны Румынии расследует инцидент.

В Румынии возле границы с Украиной упал беспилотник

В румынском уезде Тулча, примерно в пяти километрах от границы с Украиной, упал беспилотник, который системы радиолокационного наблюдения не зафиксировали из-за низкой высоты полёта. Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, пишет УНН.

Подробности

По данным румынского оборонного ведомства, беспилотник не был зафиксирован системами радиолокационного наблюдения. Предварительно, воздушная цель летела на очень низкой высоте, из-за чего её не удалось обнаружить.

Аппарат упал в лесистой местности. По предварительной информации, в результате падения никто не пострадал, материальный ущерб не зафиксирован.

Министерство обороны Румынии направило в район происшествия специальную группу с вертолётом. Военные должны обследовать местность и установить обстоятельства падения беспилотника.

В министерстве отметили, что предоставят дополнительную информацию в зависимости от развития ситуации.

В Румынии возле пляжа нашли обломки беспилотника — СМИ13.08.26, 12:37 • 3360 просмотров

Ольга Розгон

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