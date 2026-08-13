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В Румынии возле пляжа нашли обломки беспилотника — СМИ

Киев • УНН

 • 706 просмотра

В румынском Костинешти на пляже обнаружили дрон, дрейфовавший в море. Территорию эвакуировали, на месте работают полиция и береговая охрана.

В Румынии возле пляжа нашли обломки беспилотника — СМИ

На пляже в румынском Костинешти обнаружили воздушный дрон, который дрейфовал в море недалеко от берега. Территорию эвакуировали, а на месте работают полиция, жандармерия и береговая охрана. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Подробности

Подозрительный предмет заметили около 8:30 на пляже в Костинешти. Один из туристов увидел в воде предмет длиной около одного метра. Над ним видны несколько антенн. Очевидцы предполагают, что это могут быть обломки морского или воздушного дрона.

В настоящее время на место прибыли полицейские. Территорию возле пирса эвакуировали, а туристов отвели подальше от этой зоны. Предмет дрейфует очень близко к берегу, а море довольно неспокойное.

Следователи должны установить, о каком именно предмете идет речь — обломках воздушного или морского дрона. Очевидцы также отметили, что через несколько минут предмет исчез из поля зрения, и предположили, что он затонул.

Напомним

Румыния снова поднимала два истребителя F-16 из-за обнаружения группы дронов во время атаки рф на Украину вблизи границы; было обнаружено вхождение воздушной цели в румынское воздушное пространство примерно на 10 минут.

Ольга Розгон

Новости Мира
Эвакуация
Румыния