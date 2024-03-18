В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе

В Румынии начались работы по созданию крупнейшей военной базы НАТО в Европе. Об этом сообщает euronews, пишет УНН.

Детали

Размером с небольшой город, на площади почти три тысячи гектаров, локация, как указано, сможет постоянно разместить до 10 тысяч солдат НАТО и членов их семей. Проект стоимостью 2,5 миллиарда евро, как сообщается, включает взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и даже больницу.

Работы на базе НАТО начались с базовой инфраструктуры, то есть подъездных дорог и электросети, и вскоре, как отмечается, начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы, параллельной существующей.

Правительство, как сообщается, выделило 2,5 миллиарда евро на этот проект, который превратит базу в округе Констанца в важнейший объект НАТО в Европе.

Работы по расширению идут полным ходом, и после завершения эта база станет крупнейшей в Европе. Она, как ожидается, превзойдет аналогичную базу "Рамштайн" в Германии и сможет вместить более 10 тысяч солдат, которые смогут приезжать сюда со своими семьями.

Проектом предусмотрены приспособленные жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки, госпиталь, то есть все необходимое для солдат и их семей. В новом геополитическом контексте, когда на границе идет война, развитие базы таким образом усиливает восточный фланг НАТО, указывает телеканал.

База будет занимать около 2800 гектаров общим периметром 30 километров и сможет разместить боевые возможности любого типа.

Дополнение

На авиабазе Михаила Когелничану сейчас размещается около пяти тысяч военнослужащих, большинство из которых - американские солдаты.