В Ровно к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили 56 депутатов Госдумы российской федерации. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры, пишет УНН.

По публичному обвинению прокуроров Ривненской областной прокуратуры 56 депутатов государственной думы российской федерации признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Приговором суда они приговорены к 15 годам заключения с конфискацией имущества, - говорится в сообщении.

Детали

Прокурором доказано, что 15 февраля 2022 года депутаты проголосовали за обращение к президенту России о признании независимости так называемых "днр" и "лнр", а уже через неделю, 22 февраля 2022 года - за проекты федеральных законов о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и этими, так называемыми "республиками".

Позже, результат в том числе и этих голосований, дал "старт" противоправному полномасштабному вторжению российских войск на территорию Украины, и военным преступлениям, которые совершает россия в нашем государстве - гибель тысяч взрослых и маленьких украинцев, разрушение инфраструктуры и огромные убытки.

В ходе следствия на каждого фигуранта собрано по несколько томов материалов уголовного производства, подтверждающих их вину. Сейчас российские депутаты объявлены в розыск. Срок отбытия наказания будет считаться с момента их задержания. При этом, пятеро обвиняемых - выходцы из Украины.

В прокуратуре отметили что, фактически, каждый из этих "избранников" имеет либо двойное гражданство, либо недвижимость или другие активы в странах цивилизованного мира. Поэтому, в любом из этих государств они будут задержаны, а имущество - конфисковано.

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