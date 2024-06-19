У Рівному 56 депутатів Держдуми рф засудили до 15 років тюрми
Київ • УНН
56 російських депутатів були заочно засуджені до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей і руйнувань.
У Рівному до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили 56 депутатів Держдуми російської федерації. Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури, пише УНН.
За публічного обвинувачення прокурорів Рівненської обласної прокуратури 56 депутатів державної думи російської федерації визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України). Вироком суду їх засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна,
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Прокурором доведено, що 15 лютого 2022 року депутати проголосували за звернення до президента росії про визнання незалежності так званих "днр" і "лнр", а вже за тиждень, 22 лютого 2022 року – за проєкти федеральних законів про ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і цими, так званими "республіками".
Пізніше, результат в тому числі і цих голосувань, дав "старт" протиправному повномасштабному вторгненню російських військ на територію України, та воєнним злочинам, які чинить росія у нашій державі – загибель тисяч дорослих та маленьких українців, руйнування інфраструктури і величезні збитки.
У ході слідства на кожного фігуранта зібрано по кілька томів матеріалів кримінального провадження, які підтверджують їх вину. Наразі російських депутатів оголошено у розшук. Строк відбуття покарання буде рахуватися з моменту їх затримання. При цьому, п’ятеро обвинувачених – вихідці з України.
У прокуратурі зазначили що, фактично, кожен з цих "обранців" має або подвійне громадянство, або нерухомість чи інші активи в країнах цивілізованого світу. Тому, в будь-якій з цих держав вони будуть затримані, а майно - конфісковане.
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