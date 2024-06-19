У Рівному 56 депутатів Держдуми рф засудили до 15 років тюрми

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5850 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 66277 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153207 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149147 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124103 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133386 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85325 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93246 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98856 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89712 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22245 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45533 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18634 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24614 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13107 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149143 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222542 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372295 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308285 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416440 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1810 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13137 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31403 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28238 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124102 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Рівному 56 депутатів Держдуми рф засудили до 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 23461 перегляди

56 російських депутатів були заочно засуджені до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей і руйнувань.

У Рівному 56 депутатів Держдуми рф засудили до 15 років тюрми

У Рівному до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили 56 депутатів Держдуми російської федерації. Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури, пише УНН.

За публічного обвинувачення прокурорів Рівненської обласної прокуратури 56 депутатів державної думи російської федерації визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України). Вироком суду їх засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Прокурором доведено, що 15 лютого 2022 року депутати проголосували за звернення до президента росії про визнання незалежності так званих "днр" і "лнр", а вже за тиждень, 22 лютого 2022 року – за проєкти федеральних законів про ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і цими, так званими "республіками".

Пізніше, результат в тому числі і цих голосувань, дав "старт" протиправному повномасштабному вторгненню російських військ на територію України, та воєнним злочинам, які чинить росія у нашій державі – загибель тисяч дорослих та маленьких українців, руйнування інфраструктури і величезні збитки.

У ході слідства на кожного фігуранта зібрано по кілька томів матеріалів кримінального провадження, які підтверджують їх вину. Наразі російських депутатів оголошено у розшук. Строк відбуття покарання буде рахуватися з моменту їх затримання. При цьому, п’ятеро обвинувачених – вихідці з України.

У прокуратурі зазначили що, фактично, кожен з цих "обранців" має або подвійне громадянство, або нерухомість чи інші активи в країнах цивілізованого світу. Тому, в будь-якій з цих держав вони будуть затримані, а майно - конфісковане.

Братам Медведчука і Козака повідомлено про підозру - СБУ10.06.24, 10:19 • 21674 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Україна
Рівне
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46