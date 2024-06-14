Киев • УНН
В нескольких населенных пунктах Морозовского района Ростовской области из-за массированной атаки беспилотников было нарушено электроснабжение, принимаются меры по переводу потребителей на резервное питание.
Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области нарушено из-за массовой атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев. Ранее он сообщал, что силы ПВО отбили массовую атаку беспилотников в Ростовской области, жертв нет, передает УНН.
Детали
В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попало несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме
В Ростовской области прогремели взрывы в районе аэродрома с Су-3414 июня 2024, 01:39 • 49089 просмотров