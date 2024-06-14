У Ростовській області після нальоту дронів порушено енергопостачання
Київ • УНН
У кількох населених пунктах Морозовського району Ростовської області через масовану атаку безпілотників було порушено електропостачання, вживаються заходи щодо переведення споживачів на резервне живлення.
Електропостачання у Морозівському районі Ростовської області порушено через масову атаку безпілотників, повідомив губернатор Василь Голубєв. Раніше він повідомляв, що сили ППО відбили масову атаку безпілотників у Ростовській області, жертв немає, передає УНН.
Деталі
Внаслідок атаки БПЛА у Морозівському районі порушено електропостачання. До зони відключення потрапило кілька населених пунктів. Вживаються заходи щодо перемикання споживачів на енергопостачання за резервною схемою
У Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому з Су-3414.06.24, 04:39 • 56151 перегляд