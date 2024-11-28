В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников
Киев • УНН
В ростовской области и краснодарском крае рф сообщили об атаке беспилотников. В результате атаки пострадала одна женщина, повреждены частные дома и автомобиль.
В ночь на 28 ноября прогремели взрывы в ростовской области и в Краснодарском крае рф. Об этом сообщают российские публики, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сначала появилась информация, что взрывы прогремели в таганроге ростовской области. По словам местных жителей, силы ПВО отражали атаку якобы украинских беспилотников. Эти сообщения были после первой ночи.
А 02: 42 канал ASTRA написал, что о взрывах сообщают жители Краснодарского края. В частности, их слышали в Славянске-на-Кубани и Крымске.
По сообщению губернатора Краснодарского края Кондратьева, в результате атаки БПЛА пострадала женщина.
Этой ночью наши ПВО отбили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край,
Губернатор также сообщил, что пострадала хозяйка дома. Также в одном из дворов поврежден автомобиль. В хуторе чигрина красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.
По его словам, на месте работают все оперативные и экстренные службы, он дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов.
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