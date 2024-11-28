В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 106482 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 151483 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 156887 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 158078 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 127664 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 125430 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 132135 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146881 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114742 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125172 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский обсудил с Генсеком НАТО усиление ПВО

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО усиление ПВО

 • 21429 просмотра
Шэрон Стоун обвинила "необразованных" мужчин в победе Трампа

Шэрон Стоун обвинила "необразованных" мужчин в победе Трампа

 • 15393 просмотра
Зеленский заявил, что завтра подпишет Госбюджет-2025

Зеленский заявил, что завтра подпишет Госбюджет-2025

 • 26048 просмотра
Умеров анонсировал следующее заседание "Рамштайна": будут говорить не только о военной помощи

Умеров анонсировал следующее заседание "Рамштайна": будут говорить не только о военной помощи

 • 21125 просмотра
Самые горячие направления фронта: Зеленский рассказал, где сейчас самые жестокие бои

Самые горячие направления фронта: Зеленский рассказал, где сейчас самые жестокие бои

 • 20523 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 108994 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 135343 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 151483 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 156887 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 158078 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 100895 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

 • 108819 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 114905 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 113919 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 113438 просмотра
Актуальное
В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

Киев  •  УНН

 • 5445 просмотра

Read in English

В ростовской области и краснодарском крае рф сообщили об атаке беспилотников. В результате атаки пострадала одна женщина, повреждены частные дома и автомобиль.

В ночь на 28 ноября прогремели взрывы в ростовской области и в Краснодарском крае рф. Об этом сообщают российские публики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сначала появилась информация, что взрывы прогремели в таганроге ростовской области. По словам местных жителей, силы ПВО отражали атаку якобы украинских беспилотников. Эти сообщения были после первой ночи.

А 02: 42 канал ASTRA написал, что о взрывах сообщают жители Краснодарского края. В частности, их слышали в Славянске-на-Кубани и Крымске.

По сообщению губернатора Краснодарского края Кондратьева, в результате атаки БПЛА пострадала женщина.

Этой ночью наши ПВО отбили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край,

- эти два района подверглись массированной атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БпЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна.

Губернатор также сообщил, что пострадала хозяйка дома. Также в одном из дворов поврежден автомобиль. В хуторе чигрина красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.

По его словам, на месте работают все оперативные и экстренные службы, он дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов.

Беспилотники атаковали полигон рф, откуда была запущена ракета по Днепру - росСМИ22 нояб. 2024, 16:32 • 18854 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
ukrainaУкраина