В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

В ночь на 28 ноября прогремели взрывы в ростовской области и в Краснодарском крае рф. Об этом сообщают российские публики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сначала появилась информация, что взрывы прогремели в таганроге ростовской области. По словам местных жителей, силы ПВО отражали атаку якобы украинских беспилотников. Эти сообщения были после первой ночи.

А 02: 42 канал ASTRA написал, что о взрывах сообщают жители Краснодарского края. В частности, их слышали в Славянске-на-Кубани и Крымске.

По сообщению губернатора Краснодарского края Кондратьева, в результате атаки БПЛА пострадала женщина.

Этой ночью наши ПВО отбили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край,