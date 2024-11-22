Беспилотники атаковали полигон рф, откуда была запущена ракета по Днепру - росСМИ

Вчера, 21 ноября, неизвестные беспилотники атаковали ракетный полигон "Капустин Яр", откуда в тот же день рф запустила новую баллистическую ракету комплекса "кедр" с шестью боевыми частями по Днепру. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

"Полигон ракетных войск стратегического назначения "Капустин Яр" (в/ч 15644) в знаменске астраханской области утром 21 ноября атаковали беспилотники. Как минимум два БПЛА не были сбиты и нанесли удары по 105 площадке полигона", - сообщают росСМИ.

Отмечается, что о последствиях атаки достоверно неизвестно, однако глава региона сообщал в день атаки о пожаре.

Напомним

россия использовала против Украины новую ракету, которая имеет характеристики межконтинентальной баллистической. Президент Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы по этому оружию.

российский диктатор владимир путин, которого цитируют росСМИ, заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник".

ГУР сообщило об ударе по Днепру новой баллистической ракетой комплекса "кедр" с шестью боевыми частями. Ракета преодолела расстояние от астрахани за 15 минут со скоростью более 11 Махов.