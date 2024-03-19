В российском курске и белгороде "хлопок": что известно

В российских курске и белгороде громко - раздаются взрывы. росСМИ сообщают о "работе ПВО", передает УНН.

О "хлопке" в российских городах сообщили Telegram-каналы и губернаторы областей.

"В белгороде и белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или другое безопасное место", - сообщил губернатор белгородщины вячеслав гладков.

"курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовке. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или соответствующее укрытие.

ПВО работает в небе над Курской областью. Прошу сохранять спокойствие", - сообщил губернатор курщины роман старовойт.

На российской белгородщине утром было "громко": есть раненые