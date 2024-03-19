На российской белгородщине утром было "громко": есть раненые

В минобороны рф заявили об атаке из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и сбитии 9 реактивных снарядов над белгородской областью. Российские СМИ в свою очередь пишут о трех пострадавших из-за обстрелов белгорода, передает УНН.

Детали

В минобороны рф заявили, что сегодня утром была атакована Белгородщина с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Вражеская ПВО уничтожила в воздухе девять реактивных снарядов над белгородской областью.

В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, о по меньшей мере трех пострадавших из-за обстрела Белгорода. По данным Baza, один из снарядов прилетел на парковку - там горели несколько автомобилей. Также снаряд попал и в частный дом.



Дополнение

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило значительные потери российских войск - более 600 убитых и 800 раненых во время рейдов легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях России.

