В российском энгельсе третий день горит нефтебаза после атаки украинских БПЛА
Киев • УНН
Нефтебаза "кристалл" в российском энгельсе горит третий день после атаки украинского БПЛА. Власти заявляют, что состояние воздуха в норме, несмотря на горящие емкости с сырьем и бензином.
российская нефтебаза "кристалл" в энгельсе пылает третий день подряд после атаки на нее украинский БПЛА. Местные власти отчитались, что не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в воздухе
Об этом сообщает ASTRA, передает УНН.
Детали
Горят емкости с сырым веществом, а также две цистерны с готовым бензином, которое не успели отгрузить до удара с воздуха.
Специалисты роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации вспышки.
Ранее стало известно, что после атаки БПЛА спутники NASA фиксировали пожар на базе хранения нефтепродуктов "комбинат кристалл" росрезерва, обеспечивающего топливом военный аэродром "энгельс-2". Местные жители записывали видео с последствиями атаки.
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