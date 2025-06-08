В российском энгельсе третий день горит нефтебаза после атаки украинских БПЛА

российская нефтебаза "кристалл" в энгельсе пылает третий день подряд после атаки на нее украинский БПЛА. Местные власти отчитались, что не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в воздухе

Об этом сообщает ASTRA, передает УНН.

Детали

Горят емкости с сырым веществом, а также две цистерны с готовым бензином, которое не успели отгрузить до удара с воздуха.

Специалисты роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации вспышки. - сообщили в правительстве региона.

Ранее стало известно, что после атаки БПЛА спутники NASA фиксировали пожар на базе хранения нефтепродуктов "комбинат кристалл" росрезерва, обеспечивающего топливом военный аэродром "энгельс-2". Местные жители записывали видео с последствиями атаки.

В россии горит нефтебаза, которая обеспечивает топливом военные самолеты, - об этом свидетельствуют снимки со спутника