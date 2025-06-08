В російському енгельсі третій день палає нафтобаза після атаки українських БПЛА

російська нафтобаза "Кристал" в енгельсі палає третій день поспіль після атаки на неї український БПЛА. Місцева влада відзвітувала, що не виявила перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі

Про це повідомляє ASTRA, передає УНН.

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Палають ємності із сирою речовиною, а також дві цистерни з готовим бензином, яке не встигли відвантажити до удару з повітря.

Фахівці росспоживнагляду продовжують моніторинг стану повітря. Аналіз відібраних сьогодні проб не виявив перевищення концентрації шкідливих речовин у межах житлової забудови на території енгельса. Відбір проб проводитиметься до повної ліквідації спалаху. - повідомили в уряді регіону.

Раніше стало відомо, що після атаки БПЛА супутники NASA фіксували пожежу на базі зберігання нафтопродуктів "комбінат кристал" росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром "енгельс-2". Місцеві мешканці записували відео із наслідками атаки.

У росії палає нафтобаза, яка забезпечує паливом військові літаки, - про це свідчать знімки з супутника