В російському енгельсі третій день палає нафтобаза після атаки українських БПЛА
Київ • УНН
Нафтобаза "кристал" в російському енгельсі горить третій день після атаки українського БПЛА. Влада заявляє, що стан повітря в нормі, попри палаючі ємності з сировиною та бензином.
російська нафтобаза "Кристал" в енгельсі палає третій день поспіль після атаки на неї український БПЛА. Місцева влада відзвітувала, що не виявила перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі
Про це повідомляє ASTRA, передає УНН.
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Палають ємності із сирою речовиною, а також дві цистерни з готовим бензином, яке не встигли відвантажити до удару з повітря.
Фахівці росспоживнагляду продовжують моніторинг стану повітря. Аналіз відібраних сьогодні проб не виявив перевищення концентрації шкідливих речовин у межах житлової забудови на території енгельса. Відбір проб проводитиметься до повної ліквідації спалаху.
Раніше стало відомо, що після атаки БПЛА супутники NASA фіксували пожежу на базі зберігання нафтопродуктів "комбінат кристал" росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром "енгельс-2". Місцеві мешканці записували відео із наслідками атаки.
У росії палає нафтобаза, яка забезпечує паливом військові літаки, - про це свідчать знімки з супутника06.06.25, 10:40 • 4690 переглядiв