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В російському енгельсі третій день палає нафтобаза після атаки українських БПЛА

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Нафтобаза "кристал" в російському енгельсі горить третій день після атаки українського БПЛА. Влада заявляє, що стан повітря в нормі, попри палаючі ємності з сировиною та бензином.

В російському енгельсі третій день палає нафтобаза після атаки українських БПЛА

російська нафтобаза "Кристал" в енгельсі палає третій день поспіль після атаки на неї український БПЛА. Місцева влада відзвітувала, що не виявила перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі

Про це повідомляє ASTRA, передає УНН.

Деталі

Палають ємності із сирою речовиною, а також дві цистерни з готовим бензином, яке не встигли відвантажити до удару з повітря.

Фахівці росспоживнагляду продовжують моніторинг стану повітря. Аналіз відібраних сьогодні проб не виявив перевищення концентрації шкідливих речовин у межах житлової забудови на території енгельса. Відбір проб проводитиметься до повної ліквідації спалаху.

- повідомили в уряді регіону.

Раніше стало відомо, що після атаки БПЛА супутники NASA фіксували пожежу на базі зберігання нафтопродуктів "комбінат кристал" росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром "енгельс-2". Місцеві мешканці записували відео із наслідками атаки.

У росії палає нафтобаза, яка забезпечує паливом військові літаки, - про це свідчать знімки з супутника06.06.25, 10:40 • 4690 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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