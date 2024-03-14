В российском белгороде прогремели взрывы в центре города: есть пострадавшие

Сегодня, 14 марта, в российском белгороде прогремели взрывы. В частности, жители белгорода сообщают о громком взрыве в районе вокзала. Перед этим в городе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в центре Белгорода прогремел громкий взрыв в районе вокзала. Виден столб дыма.

Российские паблики пишут, что во время обстрела белгорода пострадали по меньшей мере 3 человека. У них осколочные ранения.

Официальных комментариев пока что нет.

Дополнение

Сегодня в Российском добровольческом корпусе заявили, что добровольцы планируют открыть огонь по военным целям россии на территории белгородской и курской областей. Они призвали местных жителей эвакуироваться.

В Легионе "Свобода России" планируют "поход на москву" - СМИ