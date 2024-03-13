В Легионе "Свобода России" планируют "поход на москву" - СМИ

В Легионе "Свобода России" заявили, что планируют "марш на москву", а целью себе ставят "дальнейшее освобождение россии от путина", передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Алексей Барановский - доброволец легиона "Свобода России" с позывным "Лютик" - рассказал Newsweek, что они намерены в конце концов "маршировать на москву". Целью, по его словам, является "дальнейшее освобождение россии от путина. Возможно, мы не сможем этого достичь сейчас, но это наша главная миссия".

Издание отмечает, что атаки происходят, когда путин готовится к президентским выборам, которые состоятся на этих выходных. Голосование также будет проходить на территориях Украины, оккупированных московскими войсками во время полномасштабного вторжения с февраля 2022 года. Барановский отметил, что операция повстанцев была намеренно приурочена.

"Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные голосования, поэтому мы делаем все возможное, принося этот "воздух свободы" по крайней мере в некоторые части страны", - пояснил он, описывая ближайший опрос как "последний толчок путина к узурпации власти".

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