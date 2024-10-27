В россии заявляют о "прилете" дрона в тамбовской области: возник пожар

В тамбовской области рф в результате атаки беспилотников в ночь на 27 октября возник пожар, заявил губернатор тамбовской области максим егоров. Между тем российские СМИ пишут, что попадание зафиксировано в селе, где расположен нефтеперерабатывающий завод, передает УНН.

Детали

Губернатор области заявил, что после полуночи по местному времени в мичуринском муниципальном округе произошел "прилет" дронов.

"На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами гу мчс россии по тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе приняты все меры для обеспечения безопасности", - написал глава региона в Telegram.

Местные жители сообщают, что пожар возник на диспетчерской станции (ЛПДС) "Транснефть-Дружба" в селе Говоникольское. В этом же селе расположен "Мичуринский нефтеперерабатывающий завод", пишет Astra.

Тем временем в минобороны рф говорят о якобы сбитии 51 БПЛА над российскими регионами этой ночью.

В ведомстве утверждают, что уничтожено 18 беспилотников над тамбовской областью, 16 - над Белгородской областью, по четыре - над брянской, липецкой и орловской областями, три - над воронежской областью, один - над курской. Еще один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.

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