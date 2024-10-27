В росії заявляють про "приліт" дрона в тамбовській області: виникла пожежа
Київ • УНН
У Тамбовській області РФ внаслідок атаки 11 безпілотників виникла пожежа біля нафтопереробного заводу. Міноборони РФ заявляє про збиття 51 БПЛА над сімома російськими регіонами.
У тамбовській області рф внаслідок атаки безпілотників у ніч на 27 жовтня виникла пожежа, заявив губернатор тамбовської області максим єгоров. Тим часом російські ЗМІ пишуть, що влучання зафіксовано у селі, де розташований нафтопереробний завод, передає УНН.
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Губернатор області заявив, що після опівночі за місцевим часом у мічурінському муніципальному окрузі стався "приліт" дронів.
"На даний момент відомо про 11 безпілотників. Одиничне загоряння внаслідок бавовни оперативно ліквідовано силами гу мнс росії по тамбовській області. Постраждалих немає. У регіоні вжито всіх заходів для забезпечення безпеки", - написав глава регіону у Telegram.
Місцеві жителі повідомляють, що пожежа виникла на диспетчерській станції (ЛВДС) "Транснефть-Дружба" в селі говоникольське. У цьому ж селі розташований "Мічурінський нафтопереробний завод", пише Astra.
Тим часом в міноборони рф кажуть про нібито збиття 51 БПЛА над російськими регіонами цієї ночі.
У відомстві стверджують, що знищено 18 безпілотників над тамбовською областю, 16 - над бєлгородською областю, по чотири - над брянською, липецькою та орловською областями, три - над воронезькою областю, один - над курською. Ще один БПЛА знищено над акваторією азовського моря.
Потужний вибух чули на одному з найбільших нафтопереробних заводів рф у рязані26.10.24, 20:08 • 25460 переглядiв