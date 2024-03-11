ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 04:24  •  13301 просмотра

Read in English

Россия сбила шесть беспилотников над Брянской и Орловской областями в ночь на 11 марта, обвинив в атаке Украину.

В ночь на 11 марта российские средства ПВО сбили шесть беспилотников: четыре над Брянской областью и еще два над Орловской, сообщило Минобороны РФ, передает УНН.

Детали

Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых дронах в небе над регионом - в Клинцовском и Почепском районах. Пострадавших и разрушений не было, сотрудники оперативных и экстренных служб приехали на место.

В нападении Россия традиционно обвинила Украину.

В Одесской области взрывы работает ПВО11 марта 2024, 02:03 • 19856 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  168105 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  163767 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  164468 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  220166 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101539 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110431 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111918 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108727 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109732 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130971 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

  •  13301 просмотра
11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника

11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника

  •  12065 просмотра
Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные

Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные

  •  12263 просмотра
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

  •  14584 просмотра
"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

  •  14487 просмотра
В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

  •  15398 просмотра
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

  •  22773 просмотра
В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области взрывы работает ПВО

  •  19856 просмотра
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

  •  18859 просмотра
Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

  •  16755 просмотра

Популярные

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

  •  22773 просмотра
184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

  •  35008 просмотра
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

  •  48473 просмотра
В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне прогремела серия взрывов

  •  38689 просмотра
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

  •  53940 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  188256 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  191493 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  220166 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  218969 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  221552 просмотра

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

Россия сбила шесть беспилотников над Брянской и Орловской областями в ночь на 11 марта, обвинив в атаке Украину.

Война •   •  13301 просмотра
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника

Сегодня в Украине начинается Масленица - древний славянский праздник, празднующий приход весны.

Общество •   •  12065 просмотра
11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника

Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные

Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные и несчастные".

Культура •   •  12263 просмотра
Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные

Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

Информационные агентства отозвали фотографию принцессы Кейт с детьми из-за признаков цифровых манипуляций, несмотря на то, что это было первое официальное фото, опубликованное после ее недавней операции.

Новости Мира •   •  14584 просмотра
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

Биографический фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил "Оскар" за лучший фильм, а также шесть других наград, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую музыку, лучший монтаж, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший).

Культура •   •  14487 просмотра
"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

В результате взрыва в мастерской по производству взрывчатых веществ в Тегеране один человек погиб и еще 8 получили ранения, 4 мужчин и 4 женщины получили серьезные ожоги.

Общество •   •  15398 просмотра
В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Министр иностранных дел Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил" и больше поддерживать Украину, демонстрируя единство ЕС против действий Москвы.

Война •   •  22773 просмотра
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области активизировали системы противовоздушной обороны из-за приближения атаки беспилотников со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.

Война •   •  19856 просмотра
В Одесской области взрывы работает ПВО

В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

Активисты партизанского движения "Желтая лента" в Крыму сожгли в Симферополе агитационные материалы российских оккупантов, заявив, что выборов не будет, а будет суд и Гаага.

Война •   •  18859 просмотра
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Открытое сердце".

Культура •   •  16755 просмотра
Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"