В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

В ночь на 11 марта российские средства ПВО сбили шесть беспилотников: четыре над Брянской областью и еще два над Орловской, сообщило Минобороны РФ, передает УНН.

Детали

Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых дронах в небе над регионом - в Клинцовском и Почепском районах. Пострадавших и разрушений не было, сотрудники оперативных и экстренных служб приехали на место.

В нападении Россия традиционно обвинила Украину.

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