18:56 • 4376 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
15:25 • 14041 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 18527 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 19060 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 26478 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 22301 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 18910 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 35774 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14078 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13748 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
В России распространяются "внезапные" возгорания релейных шкафов и электрощитовых - разведка

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В течение последней недели в России участились поджоги и "самовозгорания" электрощитовых, релейных шкафов на железных дорогах и другой инфраструктуры, задействованной в обеспечении агрессии против Украины. Внезапные пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания произошли практически по всей территории страны-агрессора.

В России распространяются "внезапные" возгорания релейных шкафов и электрощитовых - разведка

В течение последней недели в России усилилась «эпидемия» поджогов и «самовозгораний» электрощитовых, релейных шкафов на железных дорогах и других составляющих инфраструктуры, задействованной в обеспечении агрессии Кремля против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в украинской разведке.

Подробности

Там указали, что внезапные пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания произошли практически по всей территории страны-агрессора. В частности, электрощитовые, релейные шкафы и вышки связи только за последнюю неделю горели в Москве, Иркутской области, в Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и т.д.

Как видно на обнародованном видео, представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги инфраструктуры с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, фиксируя это на видео. В результате таких действий московиты лишаются электричества и связи, а российская армия испытывает трудности в логистике.

Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, ГУРкот и хлопки усиливаются и распространяются по всей территории РФ. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян наоборот - будет становиться темнее

- сообщают представители движения сопротивления.

Напомним

Недавно агенты «АТЕШ» совершили диверсию на железной дороге в Новочеркасске, нарушив график движения военных эшелонов. Это привело к задержкам в поставках боеприпасов и личного состава на южное направление, что повлияет на интенсивность обстрелов и боеспособность оккупантов.

Агенты АТЕШ заблокировали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии23.10.25, 02:33 • 3530 просмотров

Павел Башинский

