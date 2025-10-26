В России распространяются "внезапные" возгорания релейных шкафов и электрощитовых - разведка

В течение последней недели в России усилилась «эпидемия» поджогов и «самовозгораний» электрощитовых, релейных шкафов на железных дорогах и других составляющих инфраструктуры, задействованной в обеспечении агрессии Кремля против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в украинской разведке.

Там указали, что внезапные пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания произошли практически по всей территории страны-агрессора. В частности, электрощитовые, релейные шкафы и вышки связи только за последнюю неделю горели в Москве, Иркутской области, в Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и т.д.

Как видно на обнародованном видео, представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги инфраструктуры с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, фиксируя это на видео. В результате таких действий московиты лишаются электричества и связи, а российская армия испытывает трудности в логистике.

Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, ГУРкот и хлопки усиливаются и распространяются по всей территории РФ. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян наоборот - будет становиться темнее