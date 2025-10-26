На росії поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - розвідка
Київ • УНН
Протягом останнього тижня на росії почастішали підпали та "самозаймання" електрощитових, релейних шаф на залізницях та іншої інфраструктури, задіяної в забезпеченні агресії проти України. Раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки.
Протягом останнього тижня на росії посилилася "епідемія" підпалів та "самозаймань" електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших складових інфраструктури, задіяної в забезпеченні агресії кремля проти України. Про це пише УНН із посиланням на джерела в українській розвідці.
Деталі
Там вказали, що раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки. Зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв’язку лише за останній тиждень горіли у москві, іркутській області, у вологді, стерлітамаку, калачинську, піонерському, зарічному, красносєльє, мраморному тощо.
Як видно на оприлюдненому відео, представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео. Внаслідок таких дій московити позбавляються електрики та зв’язку, а російська армія зазнає труднощів у логістиці.
Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюється і поширюється по всій території рф. Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки - ставатиме темніше
Нагадаємо
Нещодавно агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці в новочеркаську, порушивши графік руху військових ешелонів. Це спричинило затримки у постачанні боєприпасів та особового складу на південний напрямок, що вплине на інтенсивність обстрілів та боєздатність окупантів.
