На росії поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - розвідка

Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
15:25 • 14759 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 19028 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 19512 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 26809 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 22420 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 19000 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 36073 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14118 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 13773 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Кеті Перрі і Джастін Трюдо з’явилися разом на публіці у ПарижіVideo26 жовтня, 11:22 • 10294 перегляди
Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали картуVideo26 жовтня, 12:45 • 13877 перегляди
В мережі показали, як москву оточили багаторівневою системою ППОPhoto26 жовтня, 13:10 • 12617 перегляди
Атака рф на Київ 26 жовтня: кількість постраждалих зросла до 33 людей26 жовтня, 13:56 • 6374 перегляди
"Добра, щира, усміхнена": у Києві через атаку рф 26 жовтня загинули Анастасія Маслій і її мамаPhoto16:05 • 6864 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 36071 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 68879 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 94620 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 77935 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 98253 перегляди
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 37132 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 43797 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 43931 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 44494 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 46957 перегляди
На росії поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - розвідка

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Протягом останнього тижня на росії почастішали підпали та "самозаймання" електрощитових, релейних шаф на залізницях та іншої інфраструктури, задіяної в забезпеченні агресії проти України. Раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки.

На росії поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - розвідка

Протягом останнього тижня на росії посилилася "епідемія" підпалів та "самозаймань" електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших складових інфраструктури, задіяної в забезпеченні агресії кремля проти України. Про це пише УНН із посиланням на джерела в українській розвідці.

Деталі

Там вказали, що раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки. Зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв’язку лише за останній тиждень горіли у москві, іркутській області, у вологді, стерлітамаку, калачинську, піонерському, зарічному, красносєльє, мраморному тощо.

Як видно на оприлюдненому відео, представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео. Внаслідок таких дій московити позбавляються електрики та зв’язку, а російська армія зазнає труднощів у логістиці.

Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюється і поширюється по всій території рф. Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки - ставатиме темніше

- повідомляють представники руху опору.

Нагадаємо

Нещодавно агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці в новочеркаську, порушивши графік руху військових ешелонів. Це спричинило затримки у постачанні боєприпасів та особового складу на південний напрямок, що вплине на інтенсивність обстрілів та боєздатність окупантів.

Агенти АТЕШ заблокували залізничні перевезення окупантів у Чувашії23.10.25, 02:33 • 3530 переглядiв

Павло Башинський

