В России над Брянской областью сбили дрон

Россия не имеет преимущества на поле боя - Госдеп

Представитель Госдепартамента заявил, что хотя Россия имеет определенные успехи в войне из-за того, что Украине сначала не хватало оружия, сейчас украинские войска достигли значительного прогресса в противостоянии с российскими военными.