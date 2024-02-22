В России над Брянской областью сбили дрон
Киев • УНН
Беспилотник был сбит российскими средствами ПВО над Клинцовским районом Брянской области, жертв и разрушений нет.
Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил о сбитом над регионом дроне. Свое сообщение он разместил в телеграмме, передает УНН.
Детали
Отмечается, что средства российской ПВО уничтожили беспилотник над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор
Традиционно Россия обвинила в пуске БПЛА Украину.
По данным губернатора, оперативные и экстренные службы работают на месте.
В России под Брянском силы ПВО сбили дрон20 февраля 2024, 00:40 • 28016 просмотров
В России над Брянской областью сбили дрон
Беспилотник был сбит российскими средствами ПВО над Клинцовским районом Брянской области, жертв и разрушений нет.
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