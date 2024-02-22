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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России над Брянской областью сбили дрон

В России над Брянской областью сбили дрон

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 22:26  •  5611 просмотра

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Беспилотник был сбит российскими средствами ПВО над Клинцовским районом Брянской области, жертв и разрушений нет.

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил о сбитом над регионом дроне. Свое сообщение он разместил в телеграмме, передает УНН.

Детали

Отмечается, что средства российской ПВО уничтожили беспилотник над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор

Традиционно Россия обвинила в пуске БПЛА Украину.

По данным губернатора, оперативные и экстренные службы работают на месте.

В России под Брянском силы ПВО сбили дрон20 февраля 2024, 00:40 • 28016 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ukrainaУкраина
У Росії над Брянщиною збили дрон
Drone shot down over Bryansk region in Russia
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В России над Брянской областью сбили дрон

Беспилотник был сбит российскими средствами ПВО над Клинцовским районом Брянской области, жертв и разрушений нет.

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В России над Брянской областью сбили дрон

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россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия

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россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия

На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского

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