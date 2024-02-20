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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России под Брянском силы ПВО сбили дрон

В России под Брянском силы ПВО сбили дрон

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 00:40  •  4609 просмотра

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Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Брянской области, в чем губернатор обвинил Украину.

Боевые расчеты российских сил ПВО ликвидировали в небе над Брянской областью беспилотник, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. Он традиционно обвинил в нападении Украину передает УНН.

Детали

По его словам, инцидент произошел в Погарском районе Брянской области, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет

написал Богомаз.

На место уже выехали региональные оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф19 февраля 2024, 13:59 • 17369 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ukrainaУкраина
У Росії під Брянськом сили ППО збили дрон
Russian air defense forces shoot down a drone near Bryansk
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