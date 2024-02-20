У Росії під Брянськом сили ППО збили дрон
Київ • УНН
Російські сили протиповітряної оборони збили безпілотник поблизу Брянської області, в чому губернатор звинуватив Україну.
Бойові розрахунки російських сил ППО ліквідували у небі над Брянською областю безпілотник, поінформував у соцмережах губернатор регіону Олександр Богомаз. Він традиційно звинуватив у нападі Україну передає УНН.
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За його словами, інцидент стався у Погарському районі Брянської області, обійшлося без потерпілих та руйнувань на землі.
Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає
На місце вже виїхали регіональні оперативні та екстрені служби, додав губернатор.
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