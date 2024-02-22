У Росії над Брянщиною збили дрон

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив про збитий над регіоном дрон. Свій допис він розмістив у телеграмі, передає УНН.

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Зазначається, що засоби російської ППО знищили безпілотник над Клінцовським районом Брянської області, постраждалих та руйнувань немає, повідомив губернатор

Традиційно Росія звинуватила у пуску БПЛА Україну.

За даними губернатора, оперативні та екстрені служби працюють на місці.

У Росії під Брянськом сили ППО збили дрон