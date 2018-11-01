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7 марта, 19:45 • 158954 просмотра

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В "Роскосмосе" не исключают дефектов в еще двух ракетах "Союз"

В "Роскосмосе" не исключают дефектов в еще двух ракетах "Союз"

Киев  •  УНН

 • 9134 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Еще две ракеты-носителя "Союз" могут иметь дефективный датчик, который стал причиной аварии космического корабля "Союз МС-10". Об этом заявил председатель аварийной комиссии "Роскосмоса" Олег Скоробогатов во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на DW.

"Две уже собраныt ракеты-носители "Союз" могут иметь дефектный датчик, который стал причиной аварии при старте космического корабля "Союз МС-10" 11 октября. Одна из ракет размещена во Французской Гвиане, вторая - на космодроме "Байконур", - цитирует издание заявление чиновника.

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Как сообщал УНН, СМИ назвали главной версией катастрофы российского "Союза" ошибку рабочих Байконура.

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Как известно, авария произошла 11 октября во время запуска пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур через 119 секунд после старта. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

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