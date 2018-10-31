У РФ назвали причину аварії на "Союзі"

За словами виконавчого директора корпорації по пілотованим програмам Сергія Крикальова, аварія сталася через нештатний поділу першого і другого ступенів носія.



"Одну з "боковушек" при поділі не відвели на потрібну відстань і вона вдарила по баку пального другого ступеня, що призвело до розриву бака і руйнування другого ступеня. Причиною того, то, що виявила комісія, є нештатна робота датчика, який сигналізує про розбіжність першої і другого ступенів", - сказав він.



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Зараз проводиться цикл заходів для забезпечення подальших безпечних польотів.



Крикальов також зазначив, що запуск нової експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС) може бути здійснений 3 грудня, а вантажний корабель "Прогрес МС-10" буде запущений 16 листопада цього року.



Як повідомляв УНН, ЗМІ назвали головною версією катастрофи російського "Союзу" помилку робочих Байконура.



Раніше глава "Роскосмосу" Сергій Крикальов вказував, що аварія сталася внаслідок зіткнення елементів першого і другого ступенів космічного корабля. За його словами, після цього ракета припинила запланований політ, хоча автоматика далі відпрацювала нормально.



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Як відомо, аварія сталася 11 жовтня під час запуску пілотованого корабля "Союз" з космодрому Байконур через 119 секунд після старту. Пілотований корабель втратив керування і впав, але екіпаж корабля евакуювався в спеціальній капсулі, активувавши систему аварійного порятунку. Спусковий апарат приземлився поблизу міста Жезказган в Казахстані.