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В РФ назвали причину аварии на "Союзе"

Киев  •  УНН

 • 12854 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. "Роскосмос" назвал причину аварии ракеты "Союза-ФГ", произошедшей при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10" 11 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. 

По словам исполнительного директора корпорации по пилотируемым программам Сергея Крикалева, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней носителя.

"Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению второй ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", — сказал он.

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Сейчас проводится цикл мероприятий для обеспечения дальнейших безопасных полетов.

Крикалев также отметил, что запуск новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) может быть осуществлен 3 декабря, а грузовой корабль "Прогресс МС-10" будет запущен 16 ноября этого года.

Как сообщал УНН, СМИ назвали главной версией катастрофы российского “Союза” ошибку рабочих Байконура.

Ранее глава “Роскосмоса” Сергей Крикалев указывал, что авария произошла вследствие столкновения элементов первой и второй ступеней космического корабля. По его словам, после этого ракета прекратила запланированный полет, хотя автоматика дальше отработала нормально.

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Как известно, авария произошла 11 октября во время запуска пилотируемого корабля “Союз” с космодрома Байконур через 119 секунд после старта. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

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