В "Роскосмосі" не виключають дефектів у ще двох ракетах "Союз"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ще дві ракети-носії "Союз" можуть мати дефективний датчик, який став причиною аварії космічного корабля "Союз МС-10". Про це заявив голова аварійної комісії "Роскосмосу" Олег Скоробогатов під час прес-конференції, передає УНН з посиланням на DW.
"Дві вже зібрані ракети-носії "Союз" можуть мати дефектний датчик, який став причиною аварії при старті космічного корабля "Союз МС-10" 11 жовтня. Одна з ракет розміщена у Французькій Гвіані, друга - на космодромі "Байконур", - цитує видання заяву чиновника.
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Як повідомляв УНН, ЗМІ назвали головною версією катастрофи російського "Союзу" помилку робочих Байконура.
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Як відомо, аварія сталася 11 жовтня під час запуску пілотованого корабля "Союз" з космодрому Байконур через 119 секунд після старту. Пілотований корабель втратив керування і впав, але екіпаж корабля евакуювався в спеціальній капсулі, активувавши систему аварійного порятунку. Спусковий апарат приземлився поблизу міста Жезказган в Казахстані.