В "Роскосмосі" не виключають дефектів у ще двох ракетах "Союз"

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ще дві ракети-носії "Союз" можуть мати дефективний датчик, який став причиною аварії космічного корабля "Союз МС-10". Про це заявив голова аварійної комісії "Роскосмосу" Олег Скоробогатов під час прес-конференції, передає УНН з посиланням на DW.