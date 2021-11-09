В России задержали соратницу Навального по делу об экстремизме

Детали

Чанышеву задержали как подозреваемую по делу о создании "экстремистского сообщества". Утром у Чанышевой, а также нескольких других активистов в Уфе провели обыски. Среди них - Рустем Мулюков, который с сентября является подозреваемым по делу.

Обыски 9 ноября также прошли у активистов в Кемерово и Новокузнецке, вероятно, они также были связаны с делом об организации "экстремистского сообщества".

Кроме Чанышевой, после обысков были задержаны еще несколько человек, но всех их отпустили после допросов, некоторые из них имеют статус свидетелей по уголовному делу.

Дополнение

О возбуждении уголовного дела против Алексея Навального и его ближайших соратников о создании "экстремистского сообщества" СК РФ сообщил в конце сентября. Позже это дело объединили с другими делами, ранее возбужденным в отношении политика — о создании организации, которая посягает на жизнь и права граждан, и о хищении средств, перечисленных в пользу ФБК.

Чанышева стала первым человеком, задержанным по делу о создании "экстремистского сообщества".