Проти Навального та його головних соратників порушили справу про створення екстремістського товариства

Деталі

Фігурантами справи про створення екстремістського товариства (частина 1 статті 282.1 КК РФ) є сам Навальний, а також Леонід Волков і Іван Жданов. Ще декілька людей, в тому числі Любов Соболь, Георгій Албурі, Руслан Шаведдінов і В’ячеслав Гімаді стали фігурантами справи про участь в екстремістському товаристві (частина 2 статті 282.1 КК РФ).

За версією СК, Навальний не пізніше 2014 року утворив екстремістське товариство “з метою здійснення екстремістської діяльності, спрямованої на зміну основ конституційного ладу в Російській Федерації, підриву суспільної безпеки і державної цілісності Російської Федерації”. Тоді ж до нього приєдналися Волков і Жданов.

Для фінансування екстремістського товариства, йдеться на сайті СК, були створені вісім некомерційних організацій, а з метою “пропаганди злочинної діяльності в мережі інтернет” — сайти ФБК, штабів Навального, YouTube-канал і акаунти в соцмережах.

За версією СК, діяльність спільноти була спрямована на дискредитацію органів влади, дестабілізацію обстановки в регіонах, формування громадської думки про необхідність насильницької зміни влади і “організацію і проведення протестних акцій, що переростають у масові заворушення”.

“З цією метою в період з 2014 по 2021 рр. керівники та учасники екстремістського співтовариства систематично проводили на територіях суб’єктів Російської Федерації неузгоджені публічні заходи, в ході яких здійснювалися заклики до екстремістської і терористичної діяльності, відбувалися протиправні дії, що тягнуть за собою порушення прав і свобод людини і громадянина, причинялся шкоду громадському порядку і громадської безпеки”, — повідомили в СК.

Раніше

Мосміськсуд в червні визнав “екстремістськими” організаціями Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і штаби Навального. Перші дві організації суд постановив ліквідувати.