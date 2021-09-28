Против Навального и его главных соратников возбудили дело о создании экстремистского сообщества
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении политика Алексея Навального и его сторонников, пишет УНН.
Детали
Фигурантами дела о создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) являются сам Навальный, а также Леонид Волков и Иван Жданов. Еще несколько человек, в том числе Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и Вячеслав Гимади стали фигурантами дела об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ).
По версии СК, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество “с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации”. Тогда же к нему присоединились Волков и Жданов.
Для финансирования экстремистского сообщества, говорится на сайте СК, были созданы восемь некоммерческих организаций, а в целях “пропаганды преступной деятельности в сети интернет” — сайты ФБК, штабов Навального, YouTube-канал и аккаунты в соцсетях.
По версии СК, деятельность сообщества была направлена на дискредитацию органов власти, дестабилизацию обстановки в регионах, формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти и “организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки”.
“С этой целью в период с 2014 по 2021 гг. руководители и участники экстремистского сообщества систематически проводили на территориях субъектов Российской Федерации несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности”, — сообщили в СК.
Ранее
Мосгорсуд в июне признал “экстремистскими” организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. Первые две организации суд постановил ликвидировать.