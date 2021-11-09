В Росії затримали соратницю Навального у справі про екстремізм

Деталі

Чанишеву затримали як підозрювану у справі про створення "екстремістської спільноти". Вранці у Чанишевої, а також кількох інших активістів в Уфі провели обшуки. Серед них — Рустем Мулюков, який з вересня є підозрюваним у справі.

Обшуки 9 листопада також пройшли у активістів у Кемерово та Новокузнецьку, ймовірно, вони також були пов'язані зі справою про організацію "екстремістської спільноти".

Крім Чанишевої, після обшуків було затримано ще кількох людей, але всіх їх відпустили після допитів, деякі з них мають статус свідків у кримінальній справі.

Доповнення

Про порушення кримінальної справи проти Олексія Навального та його найближчих соратників про створення "екстремістської спільноти" СК РФ повідомив наприкінці вересня. Пізніше цю справу об'єднали з іншими справами, раніше порушеними щодо політика — про створення організації, яка посягає на життя та права громадян, та про розкрадання коштів, перерахованих на користь ФБК.

Чанишева стала першою людиною, затриманою у справі про створення "екстремістської спільноти".