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В Росії затримали соратницю Навального у справі про екстремізм

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В російській Уфі затримали колишнього голову регіонального відділення штабів Навального Лілію Чанишеву. Про це повідомляє видання Meduza з посиланням на юриста Івана Жданова, передає УНН.

В Росії затримали соратницю Навального у справі про екстремізм

Деталі

Чанишеву затримали як підозрювану у справі про створення "екстремістської спільноти". Вранці у Чанишевої, а також кількох інших активістів в Уфі провели обшуки. Серед них — Рустем Мулюков, який з вересня є підозрюваним у справі.

Обшуки 9 листопада також пройшли у активістів у Кемерово та Новокузнецьку, ймовірно, вони також були пов'язані зі справою про організацію "екстремістської спільноти".

Крім Чанишевої, після обшуків було затримано ще кількох людей, але всіх їх відпустили після допитів, деякі з них мають статус свідків у кримінальній справі.

Доповнення

Про порушення кримінальної справи проти Олексія Навального та його найближчих соратників про створення "екстремістської спільноти" СК РФ повідомив наприкінці вересня. Пізніше цю справу об'єднали з іншими справами, раніше порушеними щодо політика — про створення організації, яка посягає на життя та права громадян, та про розкрадання коштів, перерахованих на користь ФБК.

Чанишева стала першою людиною, затриманою у справі про створення "екстремістської спільноти".

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