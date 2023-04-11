В россии и на ВОТ найдено семь массовых захоронений наемников пвк "вагнер"

Детали

В разных регионах россии продолжают обнаруживать массовые захоронения людей, которые могли воевать на территории Украины в составе чвк "вагнер". Русская служба BBC сообщает, что уже известно о семи таких кладбищах, всего на них похоронено не менее 995 человек.

Судя по открытым данным, многие из похороненных были осужденными, и еще должны были отбывать срок в колониях.

Чаще всего, завербованных в пвк осужденных хоронят в тех местах, где живут их близкие. Но сейчас известно и о нескольких десятках случаев, когда погибших, имевших близких родственников, хоронили в других регионах и без уведомления родных. Так, родственники по меньшей мере 42 похороненных не знали об их смерти и несколько месяцев пытались выяснить их судьбу.

Как пишет источник, заключенные, воюющие в составе чвк "вагнер", несут самые высокие потери по сравнению с другими участниками российского вторжения в Украину.

По данным США, в войне с Украиной участвуют более 40 тысяч осужденных из российских колоний.

Напомним

Канада вводит санкции против российских лиц и компаний, связанных с ЧВК "вагнер".