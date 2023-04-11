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В росії та на ТОТ знайдено сім масових поховань найманців пвк "вагнер"

В росії та на ТОТ знайдено сім масових поховань найманців пвк "вагнер"

Київ • УНН

 • 731277 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В росії та на тимчасово окупованих територіях було знайдено вже сім масових поховань найманців пвк "вагнер". Про це інформує російська служба BBC, передає УНН.

Деталі

У різних регіонах росії продовжують виявляти масові поховання людей, які могли воювати на території України у складі пвк "вагнер". Російська служба BBC повідомляє, що вже відомо про сім таких цвинтарів, загалом на них поховано щонайменше 995 осіб.

Судячи з відкритих даних, багато хто з похованих був засудженим, і ще мав відбувати термін у колоніях.

Найчастіше, завербованих у пвк засуджених ховають у тих місцях, де мешкають їхні близькі. Але зараз відомо і про кілька десятків випадків, коли загиблих, які мали близьких родичів, ховали в інших регіонах і без сповіщення рідних. Так, родичі щонайменше 42 похованих не знали про їхню смерть і кілька місяців намагалися з'ясувати їхню долю.

Як пише джерело, ув'язнені, що воюють у складі пвк "вагнер", зазнають найвищих втрат порівняно з іншими учасниками російського вторгнення в Україну.

За даними США, у війні з Україною беруть участь понад 40 тисяч засуджених із російських колоній.

Нагадаємо

Канада вводить санкції проти російських осіб та компаній, що пов'язані з пвк "вагнер".

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