В России суд запретил сайт заказных убийств

"Прокуратура города обратилась в суд с заявлением о признании информации о возможности заказать убийство, размещенной на сайте, запрещенной для распространения на территории Российской Федерации. Решением суда Центрального района заявление прокурора удовлетворено ", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отмечают, что вход на сайт был свободен и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием мог любой интернет-пользователь.