В Росії суд заборонив сайт замовних вбивств
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Суд Центрального району Красноярська заборонив сайт, де поширювалася інформація про можливість замовити вбивство. Про це в середу повідомила прокуратура Красноярського краю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Прокуратура міста звернулася до суду з заявою про визнання інформації про можливості замовити вбивство, розміщеної на сайті, забороненої для поширення на території Російської Федерації. Рішенням суду Центрального району заяву прокурора задоволено”, — йдеться в повідомленні відомства.
У прокуратурі зазначають, що вхід на сайт був вільний і не вимагав попередньої реєстрації та пароля, ознайомитися з його змістом міг будь-який інтернет-користувач.