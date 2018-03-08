В Ровно полиция изъяла почти 140 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. По результатам проведения профилактических мероприятий сотрудники областного управления защиты экономики, следственного отдела Ровенского отдела полиции и Ровенской местной прокуратуры изъяли янтаря на миллион гривен. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца правоохранители установили место хранения незаконно добытого янтаря-сырца. Склад находился в одном из гаражных кооперативов в городе Ровно. 6 марта оперативники управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции и следователи Ровенского отдела полиции по процессуального руководства Ровенской местной прокуратуры провели санкционированные обыски.
Полицейские изъяли 138 кг как обработанного, так и необработанного "солнечного" камня различной фракции. По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет почти миллион гривен. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.
Напомним, в пункте пропуска "Ильичевский-МТП" пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика, который следовал в один из теплоходов в Турцию, обнаружили скрытый янтарь.