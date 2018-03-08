В Рівному поліція вилучила майже 140 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. За результатами проведення профілактичних заходів працівники обласного управління захисту економіки, слідчого відділу Рівненського відділу поліції та Рівненської місцевої прокуратури вилучили бурштину на мільйон гривень. Про це повідомила прес-служба МВС України, передає УНН.
Під час проведення заходів із протидії нелегальному видобутку бурштину-сирцю правоохоронці встановили місце зберігання незаконно видобутого бурштину-сирцю. Склад знаходився в одному з гаражних кооперативів у м. Рівне. 6 березня оперативники управління захисту економіки у Рівненській області Нацполіції та слідчі Рівненського відділу поліції за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури провели санкціоновані обшуки.
Поліцейські вилучили 138 кг як обробленого, так і необробленого “сонячного” каміння різної фракції. За попередніми даними вартість дорогоцінного каміння становить майже мільйон гривень. Проводяться подальші заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності з незаконного видобутку бурштину-сирцю.
Нагадаємо, в пункті пропуску “Іллічівський-МТП” прикордонники Одеського загону спільно з працівниками ДФС під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки, яка прямувала на один із теплоходів до Туреччини, виявили прихований бурштин.