В Риме фейерверки полицейских вызвали массовую давку испуганных лошадей, есть травмированные

Запуск фейерверков без разрешения в Риме, как сообщается, вызвал массовую давку испуганных лошадей во время ночной репетиции ежегодного парада ко Дню Республики в Италии, из-за чего были ранены несколько всадников и животных, сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Четыре инспектора дорожного движения, подозреваемые в причастности к запуску фейерверков, вызвавших переполох среди лошадей во время генеральной репетиции празднования Дня Республики Италии в Риме, были отстранены от исполнения служебных обязанностей на мероприятии, сообщили власти в воскресенье.

Не только полицейский, который фактически зажег фейерверк, но и трое его коллег, находившихся с ним, были отстранены от исполнения служебных обязанностей на день до завершения расследования, которое должно установить ответственность за набег лошадей на автомобили вокруг Терме-ди-Каракалла в ночь на субботу, в результате которого трое молодых солдат получили ранения, а также 29-летняя полицейская, получившая переломы ребер и ног.

Воссоздание событий следователями оставляет мало места для сомнений, сообщили источники в понедельник.

Четыре сотрудника дорожной полиции, очевидно, присутствовали в пятницу вечером возле фейерверка, который взорвался во время репетиции церемонии.

Помимо офицера, который фактически зажег фитиль, было еще трое коллег из того же подразделения, пишет издание.

Видеозаписи и показания свидетелей указывают на "одновременность" между взрывом фейерверка и бегством лошадей.

Карабинеры отделения Roma Centro сейчас расследуют это дело в сотрудничестве с местной полицией, и первоначальный отчет был направлен в прокуратуру.

Таким образом, в течение следующих нескольких часов может быть открыто дело по различным преступлениям, включая набег и повреждение имущества.

Командир местной полиции Марио Де Склавис в субботу объявил о "необходимых действиях", как только ситуация прояснится, заверив, что "никому не будет уступок".

Перед репетицией лошадей выстроили, но что-то пошло не так, пишет издание.

Взрыв фейерверка, примерно в 200 метрах от лошадей, заставил их паниковать. На полном галопе они сбивали людей и транспортные средства, а также спровоцировали несколько аварий. Вскоре после этого была установлена личность полицейского, который признался, что зажег фейерверк "ради развлечения", когда был с коллегами.

Среди тех, кто был свидетелем этих событий воочию, царил сильный страх.

"Это была самая страшная ночь в моей жизни, — не колеблясь называет это карабинер, участвующий в репетиции парада. — Лошади топтали всех и всё на своем пути".

