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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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В рф заявили о сбитии еще 7 беспилотников, направлявшихся на москву

Киев • УНН

 • 434 просмотра

российские силы ПВО сбили еще семь якобы украинских беспилотников, летевших на москву. По словам собянина, за последние два часа москву пытались атаковать 11 дронов.

В рф заявили о сбитии еще 7 беспилотников, направлявшихся на москву

российские силы ПВО сбили еще семь якобы украинских беспилотников, летевших на москву. Об этом сообщил мэр российской столицы сергей собянин, передает УНН.

Детали

Как отметил собянин, за последние два часа москву пытались атаковать 11 беспилотников. На месте обломков работают экстренные службы и спасатели. Других подробностей собянин не стал приводить.

В то же время российские "СМИ" и Telegram-каналы обвинили Украину в атаке БПЛА на москву.

Напомним

В среду, 21 мая, ряд регионов российской федерации оказался под атакой дронов. российские власти сообщили о якобы сбитии 34 беспилотников и временном отключении мобильного интернета в тульской области. Также сообщалось, что в аэропортах домодедово и жуковский ввели временные ограничения на взлет и посадку.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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