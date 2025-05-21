У рф заявили про збиття ще 7 безпілотників, які прямували на москву

російські сили ППО збили ще сім нібито українських безпілотників, які летіли на москву. Про це повідомив мер російської столиці сергій собянін, передає УНН.

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Як зазначив собянін, за останні дві години москву намагалися атакувати 11 безпілотників. На місці уламків працюють екстрені служби і рятувальники. Інших подробиць собянін не став наводити.

Водночас російські "ЗМІ" і Telegram-канали звинуватили Україну в атаці БПЛА на москву.

Нагадаємо

У середу, 21 травня, низка регіонів російської федерації опинилась під атакою дронів. російська влада повідомила про нібито збиття 34 безпілотників та тимчасове відключення мобільного інтернету в тульській області. Також повідомлялось, що в аеропортах домодєдово та жуковський ввели тимчасові обмеження на зліт та посадку.