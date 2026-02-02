В РФ в 2025 году зафиксировано рекордное количество нападений на учебные заведения

В 2025 году Россия зафиксировала рекордное количество нападений на школы и другие учебные заведения — больше всего с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что, по подсчетам российских медиа, в течение прошлого года в РФ произошло по меньшей мере 11 нападений на школы, детские сады, колледжи и университеты. С 2021 года объектами атак стали 30 образовательных учреждений, жертвами — по меньшей мере 39 человек, еще 156 человек получили ранения.

В большинстве случаев нападавшие использовали холодное оружие — ножи и молотки, в ряде эпизодов применялось огнестрельное оружие. Важно, что в статистику включены только умышленные атаки, а не спонтанные конфликты или драки