В РФ в 2025 году зафиксировано рекордное количество нападений на учебные заведения
Киев • УНН
В 2025 году в России зафиксировано по меньшей мере 11 нападений на учебные заведения, что стало самым большим количеством с начала полномасштабной войны. Рост насилия в образовательной среде является симптомом общей общественной деградации.
В 2025 году Россия зафиксировала рекордное количество нападений на школы и другие учебные заведения — больше всего с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, по подсчетам российских медиа, в течение прошлого года в РФ произошло по меньшей мере 11 нападений на школы, детские сады, колледжи и университеты. С 2021 года объектами атак стали 30 образовательных учреждений, жертвами — по меньшей мере 39 человек, еще 156 человек получили ранения.
В большинстве случаев нападавшие использовали холодное оружие — ножи и молотки, в ряде эпизодов применялось огнестрельное оружие. Важно, что в статистику включены только умышленные атаки, а не спонтанные конфликты или драки
"Война, которую развязал кремль, разрушает российское общество изнутри. Государство годами героизировало агрессию, милитаризировало сознание и подавало насилие как нормальный и оправданный способ "решения проблем". Сегодня Россия пожинает плоды собственной военной пропаганды", — резюмируют в ЦПД.
Напомним
В 2025 году на территории страны-агрессора зафиксирован рекордный за 15 лет рост количества тяжких и особо тяжких преступлений — 627,9 тыс. случаев. По оценке ЦПД, это указывает на системную деградацию ситуации с безопасностью в Российской Федерации.
