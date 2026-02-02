В РФ в 2025 году зафиксировано рекордное количество нападений на учебные заведения

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 12:49 • 10060 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 18754 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 37491 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 25179 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 33581 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 26718 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 44551 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 60697 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38818 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36109 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
2м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф атаковала Славянск тремя авиабомбами: есть погибшие и раненыеPhotoVideo1 февраля, 15:24 • 4778 просмотра
"путина можно остановить только силой": Сибига об ударе рф по роддому в Запорожье1 февраля, 15:38 • 5086 просмотра
Переговоры по Украине в Абу-Даби назначены на середину недели по согласованию сторон - СМИ1 февраля, 16:00 • 7076 просмотра
Еще один день с графиками и без: завтра по всей Украине планируют отключать свет1 февраля, 16:27 • 5296 просмотра
Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них1 февраля, 16:40 • 8680 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 59988 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 87937 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 65075 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 71791 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 72673 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Али Хаменеи
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 19586 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 30432 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 32979 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 35778 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 37578 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Старлинк
Золото

В РФ в 2025 году зафиксировано рекордное количество нападений на учебные заведения

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В 2025 году в России зафиксировано по меньшей мере 11 нападений на учебные заведения, что стало самым большим количеством с начала полномасштабной войны. Рост насилия в образовательной среде является симптомом общей общественной деградации.

В РФ в 2025 году зафиксировано рекордное количество нападений на учебные заведения

В 2025 году Россия зафиксировала рекордное количество нападений на школы и другие учебные заведения — больше всего с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по подсчетам российских медиа, в течение прошлого года в РФ произошло по меньшей мере 11 нападений на школы, детские сады, колледжи и университеты. С 2021 года объектами атак стали 30 образовательных учреждений, жертвами — по меньшей мере 39 человек, еще 156 человек получили ранения.

В большинстве случаев нападавшие использовали холодное оружие — ножи и молотки, в ряде эпизодов применялось огнестрельное оружие. Важно, что в статистику включены только умышленные атаки, а не спонтанные конфликты или драки

— говорится в сообщении.

Указывается, что рост насилия в образовательной среде является симптомом общей общественной деградации.

"Война, которую развязал кремль, разрушает российское общество изнутри. Государство годами героизировало агрессию, милитаризировало сознание и подавало насилие как нормальный и оправданный способ "решения проблем". Сегодня Россия пожинает плоды собственной военной пропаганды", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

В 2025 году на территории страны-агрессора зафиксирован рекордный за 15 лет рост количества тяжких и особо тяжких преступлений — 627,9 тыс. случаев. По оценке ЦПД, это указывает на системную деградацию ситуации с безопасностью в Российской Федерации.

Бюджетный кризис из-за войны: в РФ прогнозируют массовое закрытие бизнесов – ЦПД26.01.26, 07:44 • 5749 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Война в Украине