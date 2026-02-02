У рф у 2025 році зафіксовано рекордну кількість на навчальні заклади
Київ • УНН
У 2025 році в росії зафіксовано щонайменше 11 нападів на навчальні заклади, що стало найбільшою кількістю з початку повномасштабної війни. Зростання насильства в освітньому середовищі є симптомом загальної суспільної деградації.
У 2025 році росія зафіксувала рекордну кількість нападів на школи та інші навчальні заклади - найбільше від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що, за підрахунками російських медіа, протягом минулого року в рф відбулося щонайменше 11 нападів на школи, дитсадки, коледжі та університети. З 2021 року об’єктами атак стали 30 освітніх установ, жертвами — щонайменше 39 осіб, ще 156 людей отримали поранення.
У більшості випадків нападники використовували холодну зброю - ножі та молотки, у низці епізодів застосовувалася вогнепальна зброя. Важливо, що до статистики включені лише умисні атаки, а не спонтанні конфлікти чи бійки
Вказується, що зростання насильства в освітньому середовищі є симптомом загальної суспільної деградації.
"Війна, яку розв’язав кремль, руйнує російське суспільство зсередини. Держава роками героїзувала агресію, мілітаризувала свідомість і подавала насильство як нормальний та виправданий спосіб "вирішення проблем". Сьогодні росія пожинає плоди власної воєнної пропаганди", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
У 2025 році на території країни-агресора зафіксовано рекордне за 15 років зростання кількості тяжких і особливо тяжких злочинів - 627,9 тис. випадків. За оцінкою ЦПД, це вказує на системну деградацію безпекової ситуації у російській федерації.
Бюджетна криза через війну: у рф прогнозують масове закриття бізнесів - ЦПД26.01.26, 07:44 • 5749 переглядiв