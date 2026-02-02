У рф у 2025 році зафіксовано рекордну кількість на навчальні заклади

$42.850.00
1 лютого, 12:49 • 10092 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 18916 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 37655 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 25325 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 33670 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 26742 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 44588 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 60720 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38831 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36119 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
рф атакувала Слов'янськ трьома авіабомбами: є загиблі та пораненіPhotoVideo1 лютого, 15:24 • 4838 перегляди
"путіна можна зупинити лише силою": Сибіга про удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі1 лютого, 15:38 • 5152 перегляди
Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін - ЗМІ1 лютого, 16:00 • 7146 перегляди
Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні планують вимикати світло1 лютого, 16:27 • 5372 перегляди
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них1 лютого, 16:40 • 8758 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 60029 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 87976 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 65103 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 71825 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 72697 перегляди
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 19599 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 30446 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 32995 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 35791 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 37597 перегляди
У рф у 2025 році зафіксовано рекордну кількість на навчальні заклади

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У 2025 році в росії зафіксовано щонайменше 11 нападів на навчальні заклади, що стало найбільшою кількістю з початку повномасштабної війни. Зростання насильства в освітньому середовищі є симптомом загальної суспільної деградації.

У рф у 2025 році зафіксовано рекордну кількість на навчальні заклади

У 2025 році росія зафіксувала рекордну кількість нападів на школи та інші навчальні заклади - найбільше від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за підрахунками російських медіа, протягом минулого року в рф відбулося щонайменше 11 нападів на школи, дитсадки, коледжі та університети. З 2021 року об’єктами атак стали 30 освітніх установ, жертвами — щонайменше 39 осіб, ще 156 людей отримали поранення.

У більшості випадків нападники використовували холодну зброю - ножі та молотки, у низці епізодів застосовувалася вогнепальна зброя. Важливо, що до статистики включені лише умисні атаки, а не спонтанні конфлікти чи бійки

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що зростання насильства в освітньому середовищі є симптомом загальної суспільної деградації.

"Війна, яку розв’язав кремль, руйнує російське суспільство зсередини. Держава роками героїзувала агресію, мілітаризувала свідомість і подавала насильство як нормальний та виправданий спосіб "вирішення проблем". Сьогодні росія пожинає плоди власної воєнної пропаганди", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У 2025 році на території країни-агресора зафіксовано рекордне за 15 років зростання кількості тяжких і особливо тяжких злочинів - 627,9 тис. випадків. За оцінкою ЦПД, це вказує на системну деградацію безпекової ситуації у російській федерації.

Бюджетна криза через війну: у рф прогнозують масове закриття бізнесів - ЦПД26.01.26, 07:44 • 5749 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Війна в Україні