В рф приняли закон о штрафах до пяти миллионов рублей за «пропаганду чайлдфри»

Закон о запрете распространения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей принят госдумой России. За нарушение закона предусмотрены серьезные штрафы.

Пишет УНН со ссылкой на Сцггепт Time.

Российская госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете публичной пропаганды так называемой идеологии «чайлдфри». Отныне под запретом распространение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кино и рекламе.

В случае нарушения ресурсы, содержащие такую информацию, будут занесены в реестр запрещенных сайтов роскомнадзора.

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Закон вносит поправки относительно штрафов.

За пропаганду чайлдфри предлагается ввести штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Аналогичные нарушения, совершенные с применением СМИ или интернета, повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 4 млн рублей.

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Правонарушения среди несовершеннолетних - наложение штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

За пропаганду среди несовершеннолетних с помощью СМИ или интернет, тогда для граждан штрафы вырастут до 400 тыс. рублей;

должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей;

юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей.

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