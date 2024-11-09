путин подписал закон о ратификации договора о "всеобъемлющем партнерстве" с КНДР
Киев • УНН
россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Документ предусматривает военную помощь, совместные учения и сотрудничество в различных сферах.
российский диктатор владимир путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР,
Детали
В рамках договора о стратегическом партнерстве москвы и Пхеньяна, предусмотрено сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, туризма, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и совместных военных учений.
Отмечается, что одним из основных положений является обязательство россиян и северокорейцев немедленного предоставления военной и другой помощи, если на какую-то страну нападут или она окажется в состоянии войны.
Напомним
Главы МИД рф и КНДР провели переговоры в москве, обсуждая углубление военного сотрудничества. Северная Корея угрожает готовностью к удару в ответ на якобы подготовку такового западными странами.