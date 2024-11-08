Водоем на юге москвы подвергся набегу более 100 резиновых уточек
Киев • УНН
В водоеме на юге москвы обнаружили более 100 резиновых уточек неизвестного происхождения. Коммунальные службы провели операцию по отлову и утилизации игрушек.
Внезапная миграция резиновых изделий, их чрезмерное скопление в водоеме заставила службы города организовывать срочный отлов.
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Скопление более 100 резиновых уток в пруду на юге москвы всполошили местных жителей и специалистов коммунальных служб.
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Для очистки воды вдоль берега были вызваны специалисты службы "водостока" москвы.
Сейчас отрапортовано, что резиновые изделия "были успешно выловлены, а также „утилизированы".
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