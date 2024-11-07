Британия ввела крупнейший пакет санкций против России за последний год

ukenru
Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 26166 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 109426 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 149101 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 153028 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 126849 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 117298 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 132090 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141432 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157710 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174938 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

03:05 • 103988 просмотра
Дрон атаковал жилой дом в центре Киева: эвакуация продолжается

Дрон атаковал жилой дом в центре Киева: эвакуация продолжается

03:30 • 104096 просмотра
Обломки дронов повредили здания в двух районах столицы: что известно о последствиях

Обломки дронов повредили здания в двух районах столицы: что известно о последствиях

04:22 • 100891 просмотра
Масштабные разрушения в Киеве: какие районы пострадали от атаки дронов

Масштабные разрушения в Киеве: какие районы пострадали от атаки дронов

05:22 • 21353 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 117512 просмотра
публикации
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

11:40 • 26157 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 117512 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 119830 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

14:59 • 149100 просмотра
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
Эксклюзив

13:36 • 153027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

17:54 • 92389 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 106841 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 134907 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 139104 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 156975 просмотра
Актуальное
Британия ввела крупнейший пакет санкций против России за последний год

Британия ввела крупнейший пакет санкций против России за последний год

Киев  •  УНН

11:33 • 7354 просмотра

Read in English

Великобритания ввела крупнейший за год пакет санкций против военно-промышленного комплекса РФ. Ограничения коснутся 28 поставщиков военного оборудования и 3 группы наемников.

Великобритания сегодня объявила введение крупнейшего пакета новых санкций против военно-промышленного комплекса России и поддерживаемых рф групп наемников.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на правительство Британии.

Великобритания сегодня объявила о волне новых санкций против военно-промышленного комплекса России, еще больше ограничивая поставки жизненно важного военного оборудования, которое отчаянно нужно путину для его незаконной войны в Украине

- говорится в сообщении.

Среди новых целей - поставщики, которые поддерживают российское военное производство, поддерживаемые Россией группы наемников, действующие в Африке к югу от Сахары, и агент ГРУ, причастный к использованию нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.  

Отмечается, что эти санкции будут непосредственно нацелены на поставки товаров российской армии и ограничивать жизненно важные ресурсы, которые имеют решающее значение для ведения незаконной войны Путина в Украине.  

Этот последний пакет также направлен против 3 частных групп наемников, связанных с кремлем, включая Африканский корпус, и 11 человек, связанных с российскими прокси. Эти цели имеют прямые связи с кремлем, угрожали миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике и совершали массовые нарушения прав человека на всем континенте.  

Также сообщается, что эти санкции будут подавлять российскую злонамеренную деятельность в Ливии, Мали и ЦАР, разоблачая и борясь с незаконной деятельностью России в Африке, поскольку она пытается использовать хрупкую среду безопасности и природные ресурсы в этих странах для собственной выгоды и расширить сферу влияния кремля.

Сегодняшние меры будут продолжать противодействовать агрессивной внешней политике кремля, подрывая попытки россии способствовать нестабильности в Африке и срывая поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина. И разрушение незаконных международных сетей, над созданием которых россия так тяжело работала

- заявил министр иностранных дел Дэвид Лемми

В частности, санкции наложены на 28 поставщиков станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров российскому ВПК.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
maliМали
liviyaЛивия
tsentralnoafrikanskaya-respublikaЦентральноафриканская Республика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания