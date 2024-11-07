Британия ввела крупнейший пакет санкций против России за последний год

Великобритания сегодня объявила введение крупнейшего пакета новых санкций против военно-промышленного комплекса России и поддерживаемых рф групп наемников.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на правительство Британии.

Великобритания сегодня объявила о волне новых санкций против военно-промышленного комплекса России, еще больше ограничивая поставки жизненно важного военного оборудования, которое отчаянно нужно путину для его незаконной войны в Украине

Среди новых целей - поставщики, которые поддерживают российское военное производство, поддерживаемые Россией группы наемников, действующие в Африке к югу от Сахары, и агент ГРУ, причастный к использованию нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

Отмечается, что эти санкции будут непосредственно нацелены на поставки товаров российской армии и ограничивать жизненно важные ресурсы, которые имеют решающее значение для ведения незаконной войны Путина в Украине.

Этот последний пакет также направлен против 3 частных групп наемников, связанных с кремлем, включая Африканский корпус, и 11 человек, связанных с российскими прокси. Эти цели имеют прямые связи с кремлем, угрожали миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике и совершали массовые нарушения прав человека на всем континенте.

Также сообщается, что эти санкции будут подавлять российскую злонамеренную деятельность в Ливии, Мали и ЦАР, разоблачая и борясь с незаконной деятельностью России в Африке, поскольку она пытается использовать хрупкую среду безопасности и природные ресурсы в этих странах для собственной выгоды и расширить сферу влияния кремля.

Сегодняшние меры будут продолжать противодействовать агрессивной внешней политике кремля, подрывая попытки россии способствовать нестабильности в Африке и срывая поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина. И разрушение незаконных международных сетей, над созданием которых россия так тяжело работала