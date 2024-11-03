В США усыпили белку, которая была звездой Instagram

В США власти штата Нью-Йорк усыпили белку по кличке Пинат, которую ранее Департамент охраны окружающей среды (DEC) изъял у владельца. Об этом пишет NBC News, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк забрал белку Пинат и енота по кличке Фред после того, как ведомству стало известно, что животные «проживают вместе с людьми, что создает потенциальную опасность заражения человека бешенством». Согласно официальной версии, белка также укусила одного из чиновников, участвовавших в расследовании дела.

Как отмечают в издании, Пинат жил со своим владельцем Марком Лонго в течение семи лет. Мужчина подобрал бельчонка, после того, как увидел, что его маму сбила машина. Он заботился о животном восемь месяцев, после чего попытался выпустить его на волю.

Через полтора дня Пинат вернулся к нему на крыльцо со сломанным хвостом, после чего стало понятно, что он не сможет выжить в дикой природе сам. За время проживания в семье Лонго белка стала звездой Instagram, собрав 537 000 подписчиков. Популярность пришла благодаря видео, на которых животное и его хозяин делают забавные вещи вместе со своей хозяйкой, которая руководит приютом для животных под названием P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary. В свою очередь енот Фред появился в доме совсем недавно.

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