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В рф пообещали указать сроки урегулирования войны: москва готовит меморандум и ожидает документ от Украины

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В рф заявили о подготовке меморандума по войне россии в Украине. москва ожидает встречный документ от Киева для согласования условий прекращения огня.

В рф пообещали указать сроки урегулирования войны: москва готовит меморандум и ожидает документ от Украины

Возможные временные рамки для достижения соответствующих договоренностей будут прописаны в российском меморандуме, заявила представитель МИД РФ Захарова. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В настоящее время Москва продолжает работу над проектом документа российского меморандума по войне РФ против Украины, и вопросов урегулирования, как видят это в Кремле. Документ должен быть передан уже после завершения подготовки. 

Как только меморандум будет подготовлен, .. он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа

- сказала представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним

УНН передавал, что в Кремле уже заявляли, что работа над российским проектом меморандума об условиях прекращения огня продолжается, его еще не передали Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина могут подписать меморандум, о котором говорил российский диктатор Владимир Путин, после которого будет подписан договор об окончании полномасштабной войны.

Игорь Тележников

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