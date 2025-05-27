В рф пообещали указать сроки урегулирования войны: москва готовит меморандум и ожидает документ от Украины
Киев • УНН
В рф заявили о подготовке меморандума по войне россии в Украине. москва ожидает встречный документ от Киева для согласования условий прекращения огня.
Возможные временные рамки для достижения соответствующих договоренностей будут прописаны в российском меморандуме, заявила представитель МИД РФ Захарова. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В настоящее время Москва продолжает работу над проектом документа российского меморандума по войне РФ против Украины, и вопросов урегулирования, как видят это в Кремле. Документ должен быть передан уже после завершения подготовки.
Как только меморандум будет подготовлен, .. он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа
Напомним
УНН передавал, что в Кремле уже заявляли, что работа над российским проектом меморандума об условиях прекращения огня продолжается, его еще не передали Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина могут подписать меморандум, о котором говорил российский диктатор Владимир Путин, после которого будет подписан договор об окончании полномасштабной войны.